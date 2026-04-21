В Белгородской области двух мирных жителей госпитализировали после атак ВСУ

Гладков: два человека пострадали при атаках ВСУ на машины в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из украинских беспилотников ударил по легковому автомобилю около села Пуляевка в Белгородском районе. Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения — у него диагностировали осколочные ранения живота и спины, а также минно-взрывную травму.

«Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 в Белгороде <...>. В настоящее время ему проводят операцию», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что атака с применением дрона была зафиксирована и в селе Солдатское в Ракитянском округе. ВСУ нанесли удар по легковой машине, ранив мужчину. Предварительно, мирный житель получил ожог лица, минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Более того, у пострадавшего диагностировали перелом ноги. Как отметил Гладков, в данный момент мужчине оказывается вся необходимая помощь.

Утром 21 апреля глава Белгородской области сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по региону более 130 беспилотников и 15 боеприпасов. Из-за действий украинских войск пострадали три человека, включая 19-летнюю девушку.

