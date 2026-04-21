Китайские грузовики Forland доработали по просьбам россиян

Эксклюзивный дистрибьютор Forland в России — АО «МБ РУС» — приступил к адаптации обновленного 12-тонного грузовика Forland 12. Машину оснастят усиленной рамой и доработанной подвеской, что позволит ей уверенно работать при повышенных нагрузках и на сложных дорогах.

По данным пресс-службы дистрибьютора, новинка получила оптимизированную снаряженную массу: от 4030 до 4210 кг. Полная масса автомобиля составляет 11 990 кг. Благодаря такой массе грузовик не попадает под систему «Платон», которая распространяется на транспорт с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Автомобиль оснащен 4,5-литровым дизелем Cummins (760 Нм) и 8-ступенчатой коробкой передач — такое сочетание обеспечивает хороший баланс между динамикой разгона и экономичностью.

До этого стало известно, что из грузовика КамАЗ построили комплекс по поиску контрабанды: спецнадстройка поможет поможет таможенникам находить незадекларированные товары.

Ранее глава Chery раскритиковал автопроизводителей за экономию на тормозных дисках.