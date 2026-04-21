Журналиста Ura.ru отправили в колонию на пять лет. Его сдал родной дядя из полиции

В Екатеринбурге к пяти годам колонии приговорили бывшего замглавреда Ura.ru Дениса Аллаярова по делу о передаче денег его дяде-полицейскому за криминальные сводки. Помимо срока, ему назначили штраф 1,2 млн рублей и запретили работать журналистом в течение четырех лет. При этом полицейскому, который брал взятки за эксклюзивы, назначили всего четыре года условно. Что известно о деле и как оно раскололо семью — в материале «Газеты.Ru».

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему заместителю главного редактора Ura.ru Денису Аллаярову пять лет колонии по делу о даче взятки полицейскому за оперативные сводки. Кроме срока, журналисту назначили штраф в 1,2 млн рублей (десятикратный размер суммы взятки), а также на четыре года ему запретили работать в профессии.

По версии следствия, с апреля 2024 года по апрель 2025-го Аллаяров перевел в общей сложности 120 тысяч рублей своему дяде Андрею Карпову, который тогда возглавлял уголовный розыск полиции Екатеринбурга. Следствие считает, что за эти деньги журналист получал криминальные сводки и использовал их для подготовки эксклюзивных публикаций.

Аллаяров находится в СИЗО с июня прошлого года. Ключевым свидетелем обвинения выступал его дядя, утверждавший, что передавал племяннику оперативные сводки за деньги.

Карпов проходит обвиняемым сразу по трем статьям УК. Когда его задержали за взятку и превышение должностных полномочий, он дал показания против племянника. В ноябре 2025-го ему назначили четыре года условно.

Защита Аллаярова с решением суда не согласна: адвокат Михаил Толмачев заявил, что приговор будут оспаривать. Защита запрашивала для журналиста условный срок.

Последнее слово

В суде Денис Аллаяров выступил с последним словом и подтвердил, что признает вину. Журналист заявил, что оказался на скамье подсудимых из-за стремления работать быстрее и получать факты, а ситуация усугубилась тем, что деньги он передавал родственнику.

«То, что Карпов — мой близкий родственник, который нуждался в деньгах, притупило [чувство ответственности], я полностью признаю вину. Не имеет значения, что Карпов мой родственник, что часть денег осталась в семье: это все равно взятка. Я мог бы спокойно отклонить предложение Карпова, но случилось то, что случилось. Я сожалею, что мой профессиональный интерес привел меня за решетку», — заявил журналист.

Аллаяров подчеркнул, что в публикациях редакции не раскрывались персональные данные, а сведения из сводок использовались как подтверждение. По его словам, издание работало в рамках закона. Он также отметил, что считает запрошенное наказание чрезмерно жестким и несправедливым. При этом он просил не лишать его свободы и учесть, что раскаялся .

«Я пребываю в растерянности от того, что гособвинитель запросил мне столь суровое наказание. Намерение лишить меня свободы и на столь длинный срок противоречит нормам справедливости. Чем таким я провинился перед государством больше него (Карпова. — «Газета.Ru»)? Сотрудника полиции, который спровоцировал меня на дачу взятки и был уволен из МВД по отрицательным мотивам. Карпов рассказал обо всем, только когда его задержали и когда картина и без того была ясна», — отметил журналист.

В конце выступления он заявил, что никому не причинил вреда, сотрудничал со следствием и осознал последствия своих действий. Аллаяров пообещал больше не нарушать закон и допустил, что может уйти из профессии, если так решит суд.

«Я не нанес вреда никому. Расследованию уголовного дела не препятствовал, добровольно отдал всю технику и все рассказал. Я осознал вину и полностью ее признал. Я понял, как, однажды преступив закон, можно разрушить вообще все. Это страшно осознавать. Это не громкие слова, а мой реальный опыт», — подытожил он.

Дело раскололо семью

Уголовное дело Дениса Аллаярова ударило не только по его карьере, но и по семье. На заседании его мать Наталья Аллаярова рассказала, что конфликт с родственниками привел к разрыву отношений. По ее словам, близкие не понимают, как внутри семьи могли возникнуть обвинения в передаче денег за информацию.

Часть слушаний в марте проходила в закрытом режиме — суд исследовал материалы, связанные с банковскими операциями. После этого процесс продолжился в открытом формате, и суд выслушал показания матери журналиста. Она охарактеризовала сына как человека, который с детства помогал семье и не имел конфликтов.

«С малых лет он нам всегда помогал: мне, бабушке, дедушке. В школе был очень активный, участвовал в соревнованиях. Учителя не поверили, когда прочитали, что его задержали. Никогда у него конфликтов не было», — сказала она.

Женщина отметила, что обвинение стало для семьи неожиданностью.

«О каких продажах может быть речь внутри семьи? У нас в семье были очень близкие отношения, мы всегда приходили друг другу на помощь. Нас так мама воспитала», — добавила она.

По ее словам, после возбуждения дела родственники перестали общаться. Если раньше семья регулярно собиралась вместе, то теперь контакты оборвались.

«Если Андрей (экс-полицейский, дядя Аллаярова. — «Газета.Ru») не на дежурстве, он в Новый год приезжал к нам. Сейчас с Андреем мы не общаемся», — уточнила мать.