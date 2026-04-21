Власти США собираются выслать бразильского атташе по вопросам безопасности

США потребовали от бразильского атташе по вопросам безопасности покинуть страну. Это следует из публикации бюро Госдепартамента по делам Западного полушария в соцсети X.

«Ни один иностранец не должен иметь возможности для злоупотребления нашей иммиграционной системой, чтобы обходить официальные запросы об экстрадиции», — говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, речь идет об атташе по вопросам безопасности Марсело Иво де Карвальо. Утверждается, что он был связующим звеном между бразильскими властями и службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

На прошлой неделе иммиграционная и таможенная служба США задержала экс-главу бразильской разведки Александра Рамажема, который бежал из Бразилии в сентябре прошлого года после того, как ему были предъявлены обвинения за подготовку государственного переворота вместе с бывшим президентом Жаиром Болсонару. Причиной задержания стали вопросы, связанные с иммиграцией. Позже бывший бразильский чиновник был освобожден.

До этого власти США приказали сотрудникам ICE не вступать в контакт с провокаторами во время мигрантских рейдов в штате Миннесота на фоне массовых протестов. Новые инструкции предусматривают, что сотрудники должны преследовать исключительно тех мигрантов, у которых есть уголовные обвинения или судимости.

В конце января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину.

