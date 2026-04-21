Власти США собираются выслать бразильского атташе по вопросам безопасности

США потребовали от бразильского атташе по вопросам безопасности покинуть страну
США потребовали от бразильского атташе по вопросам безопасности покинуть страну. Это следует из публикации бюро Госдепартамента по делам Западного полушария в соцсети X.

«Ни один иностранец не должен иметь возможности для злоупотребления нашей иммиграционной системой, чтобы обходить официальные запросы об экстрадиции», — говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, речь идет об атташе по вопросам безопасности Марсело Иво де Карвальо. Утверждается, что он был связующим звеном между бразильскими властями и службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

На прошлой неделе иммиграционная и таможенная служба США задержала экс-главу бразильской разведки Александра Рамажема, который бежал из Бразилии в сентябре прошлого года после того, как ему были предъявлены обвинения за подготовку государственного переворота вместе с бывшим президентом Жаиром Болсонару. Причиной задержания стали вопросы, связанные с иммиграцией. Позже бывший бразильский чиновник был освобожден.

До этого власти США приказали сотрудникам ICE не вступать в контакт с провокаторами во время мигрантских рейдов в штате Миннесота на фоне массовых протестов. Новые инструкции предусматривают, что сотрудники должны преследовать исключительно тех мигрантов, у которых есть уголовные обвинения или судимости.

В конце января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США могут начать депортировать нелегалов через Аргентину.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

