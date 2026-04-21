Тим Кук покидает пост гендиректора Apple. Его место займет главный по аппаратной инженерии

Корпорация Apple объявила, что Тим Кук покинет пост генерального директора 1 сентября 2026 года и станет исполнительным председателем совета директоров. Его преемником назначен Джон Тернус, нынешний старший вице-президент по аппаратной инженерии, который работает в компании уже 25 лет. Под руководством Кука, который сменил Стива Джобса в 2011 году, капитализация Apple выросла с $350 млрд до $4 трлн.

Apple объявила, что ее новым генеральным директором c 1 сентября станет Джон Тернус, занимающий сейчас должность старшего вице-президента по компьютерной инженерии. В компании отметили, что кадровые изменения стали результатом долгосрочного и продуманного процесса планирования преемственности, одобренного советом директоров. Нынешний председатель совета Артур Левинсон перейдет на роль ведущего независимого директора.

65-летний Тим Кук, возглавивший компанию после отставки Стива Джобса в 2011 году, станет исполнительным председателем совета директоров.

Он будет участвовать в отдельных аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с государственными структурами по всему миру.

Кук назвал работу на посту главы Apple «величайшей привилегией» в своей жизни и отметил, что гордится командой и вкладом компании в развитие технологий.

50-летний Джон Тернус заявил, что намерен продолжать миссию Apple и выразил уверенность в будущем компании. Он подчеркнул, что проработал в Apple почти всю карьеру, сотрудничал со Стивом Джобсом и считает Кука своим наставником.

Отдельно Apple сообщила о назначении Джонни Сруджи, курировавшего разработку собственных чипов и датчиков Apple, на должность директора по аппаратному обеспечению.

Чем известен будущий гендиректор Apple

Тернус, который работает в Apple 25 лет, считался главным кандидатом на пост преемника Кука. Будучи ведущим руководителем в сфере аппаратного обеспечения, он работал над iPad, а затем над Mac и AirPods, прежде чем взять на себя ответственность за все продукты Apple, включая самый важный из них — iPhone.

Тернус хорошо известен внутри Apple благодаря своей инженерной компетентности. Как отмечает The Wall Street Journal, Джобс и некоторые другие руководители, оставшиеся в компании после его смерти, отличались жестким стилем управления, иногда крича на сотрудников.

Кук отошел от этой модели, применив более доброжелательный подход. Стиль Тернуса похож на стиль Кука.

Тернус станет восьмым генеральным директором Apple с момента основания компании 50 лет назад и третьим с тех пор, как Джобс вернулся в 1997 году, чтобы спасти компанию.

«Я полон оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в предстоящие годы. Я обещаю работать, руководствуясь ценностями и видением, которые определяли это особенное место на протяжении полувека», — заявил Тернус.

После того как Apple потеряла титул самой дорогой компании в мире в пользу Nvidia, Тернусу, считает Reuters, «предстоит помочь Apple ориентироваться в технологическом ландшафте, перевернутом искусственным интеллектом». Новому гендиректору придется противостоять Nvidia, которая анонсировала собственные персональные компьютеры и работает над чипами для ноутбуков.

Назначив Тернуса генеральным директором, Apple меняет свою позицию.

Из гуру в области цепочек поставок, который помог превратить Apple в глобальный бренд, выпускающий сотни миллионов устройств в год, компания превращается в лидера, долгое время уделявшего основное внимание дизайну и продукции.

Чем запомнят Тима Кука

Кука запомнят как влиятельного руководителя, мастера управления цепочками поставок, который находил новаторские способы извлечь больше пользы из iPhone и расширить его пользовательскую базу. За время своего пребывания в должности он вывел Apple из политических скандалов в США и за рубежом, создав стиль личной дипломатии генерального директора в отношениях с мировыми лидерами — от Барака Обамы до Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

За время работы Кука годовая прибыль Apple выросла в четыре раза, превысив $110 млрд, а рыночная капитализация компании увеличилась более чем в десять раз, достигнув $4 трлн.

Кук сменил сооснователя Apple Стива Джобса незадолго до смерти Джобса в 2011 году. Кук заслужил репутацию специалиста, доведшего до совершенства все тонкости глобального бизнеса по производству потребительской электроники. С тех пор Apple определила принципы работы современной технологической компании, где продукция собирается в цепочке поставок, идущих от предприятий, которые Кук помог создать в Китае, до Индии и Бразилии, а также имеет популярный розничный бизнес, работающий на пяти континентах, отмечает The New York Times.

В прощальном письме пользователям Apple Тим Кук рассказал, что на протяжении многих лет начинал утро с их писем.

По его словам, именно эти сообщения — от историй спасенных жизней с помощью Apple Watch до отзывов о продуктах — формировали его понимание ответственности и миссии компании.

Кук назвал пост CEO Apple «лучшей работой в мире» и заявил, что Тернус — «идеальный человек для этой роли»:

«Джон Тернус — выдающийся инженер и мыслитель, который последние 25 лет создавал продукты Apple, которые вы так любите. Он одержим деталями и постоянно ищет способы сделать наши устройства лучше, смелее, красивее и значимее. Он идеально подходит для этой роли. Джон искренне заботится о том, кто мы как компания, что мы делаем и для кого мы это делаем. У него есть характер и ценности, чтобы вести Apple вперед с высочайшей честностью и ответственностью. Я горжусь тем, что он станет следующим CEO Apple».

«Это не прощание. Но в этот момент перемен я хочу воспользоваться возможностью сказать спасибо. Не от имени компании, а лично от себя», — написал Тим Кук.