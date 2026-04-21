Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Специалисты проверили 64 здания после атаки БПЛА в Туапсе

В Туапсе пять комиссионных групп провели обследование 64 зданий, поврежденных после атаки БПЛА 16 и 20 апреля. Осмотры пострадавших зданий продолжаются, передает в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу муниципалитета Сергей Бойко.

В сообщении отмечается, что «за день спасатели закрыли пленкой 111 выбитых окон», что составляет 80% от всей потребности.

Бойко отметил, что такая мера временная и позже будут установлены стекла. Также ремонт идет в СОШ №6. В связи с этим начальные классы временно будут обучаться в основном здании образовательного учреждения на улице Ленина.

На данный момент все люди, утратившие свое жилье, размещены в гостиницах, обеспечиваются питанием и всем необходимым.

20 апреля ночная атака беспилотников на черноморское побережье обернулась пожаром в Туапсе. В морском порту после удара БПЛА началось возгорание, один человек получил несовместимые с жизнью ранения, еще один пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обломки дронов повредили здания и газовую трубу.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край также подвергся атаке украинских дронов в ночь. В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. По словам Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!