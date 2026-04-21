Специалисты проверили 64 здания после атаки БПЛА в Туапсе

В Туапсе после двух атак БПЛА комиссии обследовали 64 помещения

В Туапсе пять комиссионных групп провели обследование 64 зданий, поврежденных после атаки БПЛА 16 и 20 апреля. Осмотры пострадавших зданий продолжаются, передает в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу муниципалитета Сергей Бойко.

В сообщении отмечается, что «за день спасатели закрыли пленкой 111 выбитых окон», что составляет 80% от всей потребности.

Бойко отметил, что такая мера временная и позже будут установлены стекла. Также ремонт идет в СОШ №6. В связи с этим начальные классы временно будут обучаться в основном здании образовательного учреждения на улице Ленина.

На данный момент все люди, утратившие свое жилье, размещены в гостиницах, обеспечиваются питанием и всем необходимым.

20 апреля ночная атака беспилотников на черноморское побережье обернулась пожаром в Туапсе. В морском порту после удара БПЛА началось возгорание, один человек получил несовместимые с жизнью ранения, еще один пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обломки дронов повредили здания и газовую трубу.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край также подвергся атаке украинских дронов в ночь. В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. По словам Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку украинских беспилотников.