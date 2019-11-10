По результатам опроса половина российских туристов берет с собой еду в самолет
Каждый второй российский турист запасается едой на время полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании по поиску билетов.
«52% авиапассажиров проносят на борт самолета шоколадки, фрукты и бутерброды, остальные - только воду, которую купили в магазинах Duty Free», — заявил сотрудник проводившей исследование компании.
По его словам, туристы объясняют это тем, что на коротких перелетах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, или предусмотрено за отдельную плату. Поэтому еду с собой берут в целях экономии или чтобы не остаться голодными.
Согласно результатам опроса, самыми популярными продуктами для перекуса во время полета оказались мандарины, шоколадные батончики, печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, круассаны, бутерброды и конфеты.
Некоторые туристы берут на борт питание для маленьких детей: детское пюре и питьевую молочную кашу.
В ходе исследования были опрошены 55 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Оставят без цветов? Багаж россиян возьмут на контроль
— Россияне рассказали о минусах путешествий на самолетах и поездах