Во время поисков жертвы преподавателя СПБГУ в Мойке нашли скелет человека

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В ходе поисков останков тела расчлененной 24-летней студентки, которая была убита преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым, в реке Мойка в Санкт-Петербурге водолазы нашли человеческий скелет, передает ТАСС.

Как стало известно, это был скелет неизвестного человека.

Отмечается, что он был передан на экспертизу для установления его происхождения.

По факту обнаружения скелета сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уточняется, что дело будет заведено не против преподавателя СПбГУ.

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