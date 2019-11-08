В Дагестане задержаны россиянки, собравшие для ИГ 10 млн рублей

В Дагестане задержаны сторонники террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ и ряде государств), которые собрали для боевиков в Сирии по меньшей мере 10 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Как отмечается, задержаны две молодые девушки — 24-летняя и 33-летняя жительницы республики.

Им представлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма).

По данным следствия, в 2018 году подозреваемые познакомились в интернете со сторонником организации, который уехал в Сирию для участия в боевых действий в 2015 году.

Впоследствии они согласились помочь ему собрать средства для финансирования деятельности боевиков. Девушки предоставили мужчине свои банковские карты, через которые в дальнейшем осуществлялись переводы. Всего было переведено средств на сумму 10 млн рублей.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава ФСБ заявил о подготовке боевиками ИГ экспансии в СНГ

— Прикрываясь женами и детьми: как террористы проникают в Россию

— Пресекли 39 терактов: в ФСБ рассказали о подготовке нападений