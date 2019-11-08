Москвичам пообещали «вишневую» зиму
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Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют «вишневыми», сообщает РИА «Новости»
Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
За 140 лет истории мтеонаблюденй в Москве было зафиксировано семь «вишневых» зим. Самая теплая зима пришлась на 1960-1961 годы.
Кроме того, синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет.
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