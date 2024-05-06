Минобороны РФ передало в музей рассекреченные документы советской разведки

Министерство обороны РФ к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне передало в Музей Победы рассекреченные документы разведки СССР 1941 года. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в церемонии передачи документов приняли участие руководитель главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, заместитель начальника Генштаба ВС РФ Герой России адмирал Игорь Костюков и генеральный директор музея Александр Школьник.

»[ГРУ] передает Центральному музею Великой Отечественной войны реликвии военной разведки — не обнародованные ранее документы», — сказал Костюков, добавляя, что бумаги «раскрывают героический подвиг бойцов невидимого фронта в предвоенный период и в тяжелые годы борьбы советского народа против фашистских оккупантов».

До этого глава разведывательного управления Генштаба ВС РФ говорил, что Запад готовил агрессию против России до начала специальной военной операции на Украине.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как Западу удавалось вербовать советских разведчиков.