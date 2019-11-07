Комитет солдатских матерей уволил председателя после заявления о Шамсутдинове

Комитет солдатских матерей отстранил от руководства бывшего председателя Флеру Салиховскую из-за ее оценки инцидента с расстрелом в Забайкалье солдатом Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев, передает «Интерфакс».

По словам зампредседателя организации Андрея Курочина, ее полномочия было решено прекратить досрочно, поскольку в организации были не согласны ее словами о том, что в армии нет дедовщины, а Шамсутдинов убил восьмерых военных из-за компьютерных игр.

Он отметил, что Салиховская теперь не имеет права делать заявления от имени организации

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам, убив 8 человек. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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