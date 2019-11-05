В Кремле потребовали найти убийц начальника центра «Э» МВД Ингушетии

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Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Пресс-служба МВД по Республике Ингушетия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает РИА «Новости».

Эльджаркиев был убит в Москве неизвестными 2 ноября. От рук преступников также погиб его родной брат. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.

По словам Пескова, это дело резонансное, оно находится под контролем у главы СК. Представитель Кремля призвал дождаться результатов работы.

«Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены», — добавил он.

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