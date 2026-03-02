Размер шрифта
Екатерину Шульман заочно приговорили к году лишения свободы

Политолога Екатерину Шульман заочно осудили на один год
Евгений Биятов/РИА Новости

Политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также запретил Шульман заниматься администрированием сайтов на три года.

В публикации отмечается, что дело рассматривал заочно мировой судья 384-го участка Мещанского района Москвы.

До этого сообщалось, что прокуратура затребовала приговорить Шульман к одному году и 11 месяцам лишения свободы.

Летом прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом России об иностранных агентах.

В марте МВД России объявило Шульман в федеральный розыск. Статья УК, по которой разыскивали политолога, тогда не раскрывалась. При этом карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ спустя два дня после появления.

Ранее золовку иноагента Шульман обвинили в растрате.

 
