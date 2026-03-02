Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин и король Бахрейна провели телефонные переговоры

Кремль: Путин и король Бахрейна договорились о дальнейших контактах
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой... Условлено о дальнейших контактах», — сказано в сообщении.

До этого Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом аль Тани, главной темой обсуждения стал ближневосточный кризис.

Также российский лидер обсудил эскалацию с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. В пресс-службе Кремля уточнили, что в ходе разговора обсуждалась тема ударов со стороны Ирана по территории ОАЭ и ряда арабских стран.

2 марта в ходе брифинга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона находится в постоянном контакте с руководством Ирана и других государств, затронутых конфликтом.

Ранее востоковед оценил вероятность венесуэльского сценария в Иране.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!