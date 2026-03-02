Путин и король Бахрейна провели телефонные переговоры

Кремль: Путин и король Бахрейна договорились о дальнейших контактах

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой... Условлено о дальнейших контактах», — сказано в сообщении.

До этого Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом аль Тани, главной темой обсуждения стал ближневосточный кризис.

Также российский лидер обсудил эскалацию с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. В пресс-службе Кремля уточнили, что в ходе разговора обсуждалась тема ударов со стороны Ирана по территории ОАЭ и ряда арабских стран.

2 марта в ходе брифинга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона находится в постоянном контакте с руководством Ирана и других государств, затронутых конфликтом.

