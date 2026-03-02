Финляндия запретит въезд россиянам с небиометрическими паспортами

Власти Финляндии запретят въезд на территорию страны россиянам, обладающим небиометрическими паспортами. Об этом сообщило финское министерство иностранных дел на своем сайте.

«С 1 июня 2026 года Финляндия не будет принимать небиометрические паспорта, выданные Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В МИД Финляндии добавили, что исключения будут сделаны для граждан России моложе 18 лет с небиометрическими паспортами. Также въезд будет разрешен владельцам таких документов, если они получили вид на жительство до 1 июня 2026 года.

В феврале министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюз в перспективе может вернуться к диалогу с Россией. При этом глава МИД высказала мнение, что европейским странам следует играть более значимую роль в мирном процессе по Украине.

Ранее в Финляндии заявили об «экономическом шоке» из-за закрытия границ с Россией.