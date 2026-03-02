«Пьянство и блуд»: россиян призвали отказаться от поездок за рубеж в Великий пост

Россиянам в Великий пост лучше воздержаться от зарубежных поездок с «пьянством и блудом», а вместо этого посетить святые места России. С таким призывом в беседе с «Газетой.Ru» выступил зампред Всемирного Русского Народного Собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Мы живем в тревожное время. Мир буквально полыхает: Ближний Восток охвачен пламенем войны, в Европе неспокойно, теракты происходят в самых, казалось бы, благополучных странах. Ни одна страна сегодня не может дать стопроцентной гарантии безопасности для туристов. И в этих условиях отправляться за тридевять земель ради сомнительных развлечений — это не просто неблагоразумно, это греховное искушение судьбы. Наша страна, несмотря на все внешние угрозы и попытки ее расшатать, надежно защищает своих граждан. У нас спокойно, безопасно, и, что самое главное, у нас есть возможность прикоснуться к величайшим святыням, которые хранятся на нашей земле. В то время как за рубежом обесценивается все святое, закрываются храмы, переписывается история, у нас — Троице-Сергиева Лавра, Оптина Пустынь, Дивеево, Валаам, Соловки и тысячи других благодатных мест, куда можно отправиться с чистой душой и без страха за свою жизнь», — сказал Иванов.

Православный активист заявил, что Великий пост — время покаяния и воздержания, и заграничный отдых совершенно «не соответствует духу этих дней».

«Пост дан нам для очищения души, для молитвы, для добрых дел. А что предлагают зарубежные курорты? Нескончаемый поток развлечений, вседозволенность, пьянство, блуд. Это прямой путь к духовной погибели. И сейчас, когда мир и так лихорадит, когда вокруг столько злобы и ненависти, христианину тем более подобает быть осторожным и благоразумным. Не искать приключений на свою голову, а беречь себя и своих близких. Кроме того, покупая туры в недружественные страны, мы фактически поддерживаем их экономику, а значит, и их военные машины. В то время как наши ребята на передовой защищают Родину, кто-то едет отдыхать в те самые страны, которые поставляют оружие противнику. Это ли не предательство? Гораздо правильнее потратить эти деньги на паломничество по России, на поддержку наших монастырей, на помощь ближним», — считает Иванов.

