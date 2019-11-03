В СК рассказали о прогрессе в раскрытии дела об убийстве главы центра «Э» в Ингушетии
В Следственном комитете России рассказали о прогрессе в раскрытии дела об убийстве главы главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
Уточняется, что у следователей появился круг подозреваемых. Кроме того, были намечены приоритетные версии преступления в отношении Эльджаркиева.
Отмечается, что с целью оперативного продвижения по делу документы были переданы в центральный СК России.
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