В СК рассказали о прогрессе в раскрытии дела об убийстве главы центра «Э» в Ингушетии

В Следственном комитете России рассказали о прогрессе в раскрытии дела об убийстве главы главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Уточняется, что у следователей появился круг подозреваемых. Кроме того, были намечены приоритетные версии преступления в отношении Эльджаркиева.

Отмечается, что с целью оперативного продвижения по делу документы были переданы в центральный СК России.

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