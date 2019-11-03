В СК рассказали о прогрессе в раскрытии дела об убийстве главы центра «Э» в Ингушетии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/680/12792680/upload-TASS_36536399-pic905-895x505-29364.jpg">

В Следственном комитете России рассказали о прогрессе в раскрытии дела об убийстве главы главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Уточняется, что у следователей появился круг подозреваемых. Кроме того, были намечены приоритетные версии преступления в отношении Эльджаркиева.

Отмечается, что с целью оперативного продвижения по делу документы были переданы в центральный СК России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД проверит девять человек на причастность к убийству главы центра «Э» в Ингушетии

— Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

— Возбуждено дело об убийстве в Москве главы центра «Э» Ингушетии