Объявлен траур по жертвам прорыва дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае наступил День траура по жертвам прорыва дамбы на реке Сейба у поселка Щетинкино.

Стоит отметить, что День траура выбрал и утвердил губернатор края Александр Усс.

В этот день во всех городах Красноярского края приспустят флаги.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 октября. В результате случившегося погибли 15 человек.

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