МИД отреагировал на заявления Эквадора о «русском следе» в протестах

МИД России отреагировал на обвинения Эквадора в том, что в беспорядках в стране якобы присутствует «русский след», передает РИА «Новости».

Ведомство призвало власти Эквадора обратиться с подобными вопросами напрямую к Москве.

«В подобной ситуации мы можем только сказать, что если у эквадорской стороны есть какие-либо озабоченности - есть механизмы сотрудничества: пожалуйста, эти контакты поддерживаются, в том числе по линии правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

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