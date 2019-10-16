Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Чувашии.

Отмечается, что сейчас насчитывается 26 пострадавших, семь из них дети. Все они доставлены в медицинские организации Чебоксар.

По предварительным данным, авария произошла из-за плохого самочувствия водителя, который не смог справиться с управлением, так как ему свело ногу во время движения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 18 человек пострадали при столкновении троллейбуса со столбом в Чебоксарах