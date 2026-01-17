Трамп предложил премьеру Канады войти в состав «Совета мира» по Газе

CBC: Трамп предложил Карни войти в состав «Совета мира» по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Марку Карни войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник.

«Трамп попросил Карни присоединиться к «Совету мира», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, премьер Канады согласится на это предложение.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован.

В состав «Совета мира» по сектору Газа вошли государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять, инвестор Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заместитель советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт Гэбриел, глава Всемирного банка Ажай Банга и миллиардер Марк Роуэн.

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.