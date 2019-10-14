Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 40 человек
"Хагибис"
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере 40 человек, еще 16 числятся без вести пропавшими. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, 30 тыс. в настоящее время находятся в эвакуационных лагерях и не могут вернуться в свои дома.
По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, спасатели продолжат активные поиски людей в круглосуточном режиме.
Кроме того, Абэ распорядился создать специальные группы, которые помогали бы восстановить водоснабжение и подачу электричества в пострадавших районах.
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