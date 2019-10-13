Bloomberg: cын Байдена уйдет из управления инвестиционного фонда в Китае

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер уйдет из управления частного инвестиционного фонда, соучредителем которого он является. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на его представителя Джорджа Мезайерса.

Как стало известно, он дал обещание не работать на какие-либо иностранные компании при условии, если его отец победит на президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.

Отмечается, что Хантер обязуется исполнять любые предписания, которые Байден-старший в случае победы на выборах может подписать для разрешения или предотвращения предполагаемых конфликтов интересов.

Речь идет, в том числе об ограничениях, касающихся ведения бизнеса за границей.

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