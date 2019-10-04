Генпрокуратура Грузии допросит оскорбившего Путина журналиста

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Генпрокуратура Грузии вызвала допрос журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире телеканала «Рустави 2» произнес в адрес телеканала президента России Владимира Путина оскорбления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, допрос проведут 7 октября.

Сообщается, что Габунию допросят в рамках расследования по факту присвоения денег телекомпании в большом размере, а также превышения служебных полномочий.

Ранее сообщалось, что уволенный с телеканала «Рустави 2» за оскорбления Путина журналист Габуния отказался извиняться за свой проступок.

После этого Габуния, комментируя свою ругань в адрес российского лидера, назвал его «врагом Грузии» и заявил, что не «не хочет быть трусом», поэтому не боится высказывать свое мнение.