Аномальное тепло вернулось на запад и восток России
Аномальное тепло пришло на Дальний Восток и Приморье благодаря циклону. Об этом сообщает Meteovesti.
В понедельник, 30 сентября, температура воздуха в Приморье достигла почти +26°C вместо привычных в это время года +16 …+17°C. Во Владивостоке столбик термометра поднялся до рекордных +22…+23°C.
В конце недели в Приморье ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до +14°C, — это прохладнее, чем обычно в начале октября по климату.
Ранее сообщалось, что рекордно низкое атмосферное давление достигло «барического дна» в Москве.