Аномальное тепло вернулось на запад и восток России

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Аномальное тепло пришло на Дальний Восток и Приморье благодаря циклону. Об этом сообщает Meteovesti.

В понедельник, 30 сентября, температура воздуха в Приморье достигла почти +26°C вместо привычных в это время года +16 …+17°C. Во Владивостоке столбик термометра поднялся до рекордных +22…+23°C.

В конце недели в Приморье ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до +14°C, — это прохладнее, чем обычно в начале октября по климату.

Ранее сообщалось, что рекордно низкое атмосферное давление достигло «барического дна» в Москве.