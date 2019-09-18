Стали известны мотивы захватившего мост в Киеве

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Раскрыты мотивы Алекся Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве, однако был задержан. Об этом сообщает «Старана.ua».

Отмечается, что захватчик не выдвигал никаких требований, его мотив также не был политическим.

Действия Белько стали причиной сильного психологического потрясения, вызванного проблемами в личной жизни. По некоторым данным, возлюбленная Белько по имени Алена изменила ему с военным из другой части, после чего у мужчины помутился рассудок.

Кроме того, находясь на мосту он продолжал выкрикивать имя любимой девушки.

Ранее сообщалось, что задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина.