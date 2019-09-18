Стали известны мотивы захватившего мост в Киеве
Раскрыты мотивы Алекся Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве, однако был задержан. Об этом сообщает «Старана.ua».
Отмечается, что захватчик не выдвигал никаких требований, его мотив также не был политическим.
Действия Белько стали причиной сильного психологического потрясения, вызванного проблемами в личной жизни. По некоторым данным, возлюбленная Белько по имени Алена изменила ему с военным из другой части, после чего у мужчины помутился рассудок.
Кроме того, находясь на мосту он продолжал выкрикивать имя любимой девушки.
Ранее сообщалось, что задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина.