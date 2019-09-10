Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Она заявила, что ключевым моментом станет открытие рынка земли, а также выразила опасения относительно решения власти о продаже украинских земель.

Савченко призвала открыть государственный кадастр, а также добавила, что сначала необходимо зафиксировать количество свободной земли на Украине, которой, по ее мнению, крайне мало.

Экс-депутат подчеркнула, что не определилась с характером своих действий по защите украинскую землю «от своих и чужих врагов».

Ранее сообщалось, что на Украине разработали законопроект о снятии моратория на продажу сельхозземли, сделав ее свободной.