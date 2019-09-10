Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права

Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Она заявила, что ключевым моментом станет открытие рынка земли, а также выразила опасения относительно решения власти о продаже украинских земель.

Савченко призвала открыть государственный кадастр, а также добавила, что сначала необходимо зафиксировать количество свободной земли на Украине, которой, по ее мнению, крайне мало.

Экс-депутат подчеркнула, что не определилась с характером своих действий по защите украинскую землю «от своих и чужих врагов».

Ранее сообщалось, что на Украине разработали законопроект о снятии моратория на продажу сельхозземли, сделав ее свободной.