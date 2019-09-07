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Украина и Россия провели обмен по формуле «35 на 35». Об этом объявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Сегодня наступил, наконец, тот волнительный день, когда мы уже с уверенностью можем сказать, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось», — сказала Москалькова.

По ее словам, обмен прошел по формуле «35 на 35».

Ранее спецборт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ.