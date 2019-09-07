Врач заявил, что не существует таблеток от ожирения

Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что не существует таблеток или диет, которые вылечили бы ожирение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в современном мире ожирение распространено во всех развитых странах.

Причем, отметил он, самым опасным является болезненное ожирение, которое может затронуть любой орган и навредить ему.

При этом специалист не может назвать единственную причину развития ожирения. По его мнению, к ожирению может привести совокупность факторов — сидячий образ жизни, недостаток физической нагрузки, питание и генетическая предрасположенность.

Также врач подчеркнул, что на настоящий момент нет таблеток, которые помогли бы скинуть лишний вес. Наиболее эффективным способом является хирургическое вмешательство.

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