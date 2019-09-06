Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК, сообщает RT.

Отмечается, что будут отработаны все возможные версии преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью.

До этого стало известно, что злоумышленник напал на Памфилову в маске. Он проник на террасу дома через окно, ударил главу ЦИК России электрошокером, а затем скрылся.

Ранее источник назвал основную версию нападения на дом Памфиловой.