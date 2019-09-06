В МЭР ответили Мутко после критики из-за ситуации в Тулуне

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Минэкономразвития дало комментарий после того, как вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал то, как ведомство работает с теми предпринимателями, которые пострадали от паводка в Иркутской области, передает ТАСС.

Отмечается, что Мутко заявил, что ни один из бизнесменов не получил причитающиеся им выплаты.

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок», — завили в МЭР.

Также в министерстве добавили, что участие Мутко в решение этого вопроса было минимальным, и обратили внимание на то, что теперь средства важно справедливо довести до людей.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова.