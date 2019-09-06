Во Франции пропавшего без вести студента могли сжечь вместе с мусором

Во Франции 21-летний студент Этьен Мари, который пропал без вести неделю назад, мог быть сожжен вместе с мусором. Об этом пишет La Depeche.

Отмечается, что инцидент произошел в Тулузе. Предполагается, что Мари, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мог свалиться в контейнер для мусора. В настоящее время его разыскивают на мусоросжигательном заводе.

По данным издания, у правоохранительных органов есть видеозапись, на которой видно, как студент сначала засыпает на тротуаре, а потом забирается в мусорный контейнер. Данных о том, что он из него выбрался, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.