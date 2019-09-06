В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране. Об этом пишет The Daily Mail.

Как отмечается, 49-летняя женщина будет отпущена на свободу до конца сентября. В 2009 году суд признал ее виновной в 13 случаях сексуального насилия по отношению к младенцам и несовершеннолетним. Детей для надругательств женщина находила в яслях, где работала.

По мнению властей, британка больше не опасна для окружающих. Однако ей запрещено приближаться к пострадавшим, а также посещать некоторые британские города.

Ранее сообщалось, что мужчина похитил и изнасиловал обижавших его сына детей во Львове.