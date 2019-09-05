В Магнитогорске у подростка в кармане штанов загорелся смартфон

В Магнитогорске у десятиклассника в кармане брюк загорелся сотовый телефон. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, подросток засунул руку в карман, чтобы достать гаджет, но получил сильный ожог.

Отмечается, что школьнику помог случайный прохожий, который при помощи строительных перчаток вытащил горящий смартфон из брюк школьника.

Позже пострадавший вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у него ожог второй степени.

По словам подростка, причиной возгорания мог стать старый аккумулятор его смартфона. Он купил его в комиссионном магазине, поэтому гарантийный срок батареи давно истек.

Ранее сообщалось, что смартфон загорелся в руках у школьницы в Екатеринбурге.