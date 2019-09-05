Двое россиян останутся в Иране до решения судьбы британского танкера

Двое моряков из России, которые остались на борту британского танкера Stena Impero, задержанного иранской стороной, будут находиться в стране до решения дальнейшей судьбы судна. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Иран освободил семерых членов экипажа танкера Stena Impero, в том числе пятерых граждан Индии, одного гражданина Латвии и одного россиянина.

Ранее сообщалось, что Иран может освободить британский танкер Stena Impero.