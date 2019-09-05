Родители 9% детей в Москве отказались от прививок

Заместитель руководителя здравоохранения Москвы Андрей Старшинин заявил, что к 1 сентября в Москве своевременно и в сроки привились 65% детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по его словам, родители 9% детей отказались от вакцинации.

«Анализ выявил, что насчитывается более 170 тысяч детей, родители которых отказались от прививок (9%)», — подчеркнул Старшинин.

Он также отметил, что еще 24% детей привились, но несвоевременно.

Старшинин добавил, что от вакцинации против кори отказались свыше 88 тыс. детей в Москве, от краснухи — больше 100 тыс. человек, от коклюша — порядка 94 тыс.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников.