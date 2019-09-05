Новые лесные пожары ожидаются осенью в России

Врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов заявил, что в России осенью ожидаются новые лесные пожары. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, они будут не такими масштабными, как летние.

«Хотя не исключаю, что какие-то отдельные экстраординарные случаи могу произойти», — отметил Клинов.

Он также добавил, что пожары ожидаются в таких регионах, как Дальний Восток, Южный округ, северный Кавказ, а также Центральная Россия и Приволжье.

Ранее правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров в России.