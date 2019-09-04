CNN объяснил, что не так с игрой Трампа в гольф во время урагана

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Пока ураган «Дориан» достигал пятой категории, американский президент Дональд Трамп дважды сыграл в гольф. Об этом сообщает CNN.

Согласно материалу, поведение лидера раскритиковали за лицемерие. В октябре 2014 года он сам критиковал своего предшественника Барака Обаму за игру в гольф в то время, как люди со всей страны прилетели на встречу для обсуждения вспышки лихорадки Эбола в Нью-Йорке. Однако сам Трамп как во время своего президентства, так и в жизни лицемерит. Его поведение говорит о том, что он не считает президента морально-нравственным лидером.

Уточняется, что глава государства отменил из-за урагана свой визит в Польшу. При этом в выходные он разместил в твиттере почти 130 постов о стихийном бедствии, а затем отправился играть в гольф. В ответ меру Лондона Садику Хану, раскритиковавшему его поведение, Трамп заявил, что «его занятия гольфом обходятся американским налогоплательщикам недорого, потому что он занимается этим спортом на собственных полях», что свидетельствует о том, что президент США не понимает сути проблемы. Речь идет о неуместности игры в гольф в то время, как десятки тысяч американцев готовятся к приходу стихии на фоне распоряжения об обязательной эвакуации.