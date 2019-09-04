В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области. Об этом сообщает региональное отделение СК, передает РИА «Новости».

По информации .ведомства, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра возле песочницы. Вернувшись к дочери, она не смогла ее найти и обратилась в полицию.

Отмечается, что правоохранительные органы незамедлительно подключились к поискам ребенка.

В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве.