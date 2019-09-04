Иран отпускает членов экипажа танкера Stena Impero, включая россиянина

Пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко заявил, что иранские власти отпускают семь членов британского танкера Stena Impero, который был задержан военными Ирана более месяца назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, среди них есть россиянин — электромеханик.

«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана», — отметил Ганенко.

Он также добавил, что теперь на судне осталось такое количество людей, с которым невозможно в случае необходимости выйти в море и начать плавать.

Ранее сообщалось, что Иран может освободить британский танкер Stena Impero.