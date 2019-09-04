Мужчина отдал новорожденную дочь соседке в Кемерово
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В Кемерово мужчина отдал новорожденную дочь своей соседке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, женщина принесла в больницу новорожденного ребенка, заявив, что девочку ей вместе с документами оставил сосед.
По данным полиции, 19-летняя мать девочки оставила ребенка на мужа и ушла к друзьям.
Спустя четыре дня отцу надоело ухаживать за дочерью, и он оставил ее соседке, после чего также отправился к своим друзьям.
Как подчеркивается, против родителей составили административные протоколы. Кроме того, их могут лишить родительских прав.
Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
Ранее в Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина.