Мужчина отдал новорожденную дочь соседке в Кемерово

В Кемерово мужчина отдал новорожденную дочь своей соседке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, женщина принесла в больницу новорожденного ребенка, заявив, что девочку ей вместе с документами оставил сосед.

По данным полиции, 19-летняя мать девочки оставила ребенка на мужа и ушла к друзьям.

Спустя четыре дня отцу надоело ухаживать за дочерью, и он оставил ее соседке, после чего также отправился к своим друзьям.

Как подчеркивается, против родителей составили административные протоколы. Кроме того, их могут лишить родительских прав.

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина.