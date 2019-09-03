Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве

Пропавшая в Липецкой области 2 сентября 8-летняя девочка нашлась живой в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы управления МВД по региону.

Согласно имеющимся данным, маленькая девочка ушла из дома около 06.30 по мск. и, спустя полтора дня, оказалась в мегаполисе.

Уточняется, что девочка проживала в Паниковец Елецкого района области. После ее ухода из дома СК возбудил дело об убийстве.

В МВД пояснили, что в настоящее время девочка нашлась и с ней все хорошо. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как восьмилетний ребенок смог оказаться в столице России.

Планируется, что маленькую девочку скоро доставят домой.