Техас изменил законы об оружии через несколько часов после стрельбы

Власти Техаса ослабляют законы об огнестрельном оружии, сообщает РИА «Новости».

Новые законы были приняты этим летом, но вступают в силу в воскресенье, 1 сентября, через несколько часов после произошедшей в штате стрельбы.

Поправки разрешают хранить огнестрельное оружие и боеприпасы в закрытом автомобиле на школьной парковке и смягчают ограничения на число вооруженных охранников внутри школы.

Также закон лишает права домовладельцев запрещать жителям законно владеть, носить, перевозить или хранить огнестрельное оружие или боеприпасы в собственности.

Ранее стало известно, что число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи.