Премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства. Соответствующее виде он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

По словам премьера, в здании кабмина много этажей и длинные коридоры, поэтому можно пользоваться самокатом, чтобы преодолевать эти расстояния быстрее.

Гончарук также в видеозаписи поздравил школьников с Днем знаний. Он заявил, что 1 сентября дети пойдут учиться в школу, а он пойдет на работу в Кабинет министров Украины.

Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.