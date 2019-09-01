Путин посетит пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Глава государства также проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

Отмечается, что до этого Путин уже приезжал в Иркутскую область, чтобы проверить работу по восстановлению инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, чтоПутин рассказал о графике строительных работ в Иркутской области.