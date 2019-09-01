Ураган «Дориан» движется на Багамы со скоростью 240 км/ч

Ураган «Дориан» набрал скорость 240 км/ч и движется в сторону Багамских островов, сообщает CNN.

По данным канала, ураган через несколько часов должен обрушиться на острова Абако и Большая Багама.

По словам корреспондента, многие люди отказались покидать острова, не взирая на предупреждения.

Синоптики считают, что ураган не будет терять своей мощи еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» усилился до четвертой степени из пяти возможных.