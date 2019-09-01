28 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в немецком Эссене

Не менее 28 человек пострадали в субботу, 31 августа, из-за частичного обрушения сцены на концерте под открытым небом в немецком городе Эссен. Об этом информирует издание Welt.

Сообщается, что инцидент случился на концерте рэперов Casper и Marteria.

Как стало известно, пострадавших уже отправили в больницу.

По имеющимся данным, двое из них получили. При этом у 18 пострадавших зафиксированы легкие ранения.

Отмечается, что в связи с инцидентом концерт пришлось остановить.