28 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в немецком Эссене
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Не менее 28 человек пострадали в субботу, 31 августа, из-за частичного обрушения сцены на концерте под открытым небом в немецком городе Эссен. Об этом информирует издание Welt.
Сообщается, что инцидент случился на концерте рэперов Casper и Marteria.
Как стало известно, пострадавших уже отправили в больницу.
По имеющимся данным, двое из них получили. При этом у 18 пострадавших зафиксированы легкие ранения.
Отмечается, что в связи с инцидентом концерт пришлось остановить.