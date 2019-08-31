Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре из-за паводка превысил опасную отметку

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Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск, 2012 год Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск, 2012 год
Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск, 2012 год
Виталий Белоусов/РИА Новости

Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку. Об этом сообщают власти региона, передает ТАСС.

Отмечается, что по последним данным из-за циклона в Хабаровском крае в зоне паводка находится 61 населенный пункт. Из них в 37 пунктах наблюдается подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что увеличилось количество пострадавших в результате паводков домов в Хабаровском крае.