Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре из-за паводка превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку. Об этом сообщают власти региона, передает ТАСС.

Отмечается, что по последним данным из-за циклона в Хабаровском крае в зоне паводка находится 61 населенный пункт. Из них в 37 пунктах наблюдается подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что увеличилось количество пострадавших в результате паводков домов в Хабаровском крае.