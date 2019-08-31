Вышинский рассказал о временах заключения под стражей

Освобожденный из-под стражи главред «РИА Новости» Кирилл Вышинский рассказал о том, каково ему было в заключении на Украине. Об этом он рассказал НТВ.

Вышинский начал с того, что его никто не пытал за все время его пребывания под стражей. Однако, по словам журналиста, он постоянно ощущал психологическое давлением со стороны и чувствовал себя непросто.

«Сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, это, конечно, психологическое испытание», — добавил Вышинский.

Он отметил, что времена его заключения были сложными в эмоциональном плане.

Вышинского освободили из-под стражи 28 августа. Киевский апелляционный суд постановил освободить его под личное поручительство.

Ранее Вышинский поблагодарил причастных к его освобождению.